نتفليكس تعرض The Disaster Artist لجيمس فرانكو في يوليو

أعلنت منصة نتفليكس عرض فيلم The Disaster Artist عبر منصتها يوم 23 يوليو، إخراج وبطولة الممثل الأمريكي جيمس فرانكو، وشاركه البطولة ديف فرانكو، سيث روجن، أليسون بري، جاكي ويفر وبول شير.

عرض فيلم The Disaster Artist بالسينما عام 2017، وتكلفة إنتاجه 10 ملايين دولار بحسب موقع IMDB، وتخطت أرباحه الـ 29 مليون دولار.

وترشح الفيلم لجائزة أوسكار في فئة أفضل سيناريو مقتبس، وعن دوره في الفيلم حصد جيمس فرانكو جائزة جولدن جلوب فئة أفضل ممثل في فيلم كوميدي - موسيقى، وترشح أيضا عن دوره لجائزة نقابة ممثلي الشاشة.

وجيمس فرانكو ممثل ومخرج ومنتج ولد عام 1978، في كاليفورنيا، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن دوره الرئيسي في 127 Hours عام 2001.

يذكر أنّ نتفليكس أعلنت عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو، بينها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم Anne Frank Parallel Stories بطولة هيلين ميرين، آن فرانك، مارتينا جاتي.

و"القناع" بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولار، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولار.

وفيلم "Carlito's Way"، يوم 1 يوليو، وهو من بطولة الممثل آل باتشينو وشون بن، وبينيلوب آن ميللر.. ومن إخراج براين دي بالما، وإنتاج عام 1993.