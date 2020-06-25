المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، لمناقشة أسعار الفائدة في سادس اجتماع لها خلال 2020، بعد عقد اللجنة اجتماع استثنائي خلال شهر مارس وخفض معدلات الفائدة خلاله بنسبة 3%.

وتوقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار والخبراء، إبقاء لجنة السياسية النقدية على أسعار الفائدة دون تغير خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود ضغوط تضخمية قد تواجه السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير الخميس الموافق 14 مايو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.