"الإنجليزي" يرسم البسمة والدموع على وجوه طلاب ثانوي

رسم امتحان اللغة الانجليزية في الثانوية العامة البسمة على وجوه بعض الطلبة والدموع على وجوه البعض الآخر منهم، وسط تباين في الآراء بينهم حول سهولة وصعوبة الامتحان وما إذا كان في مستوى الطالب المتوسط أم لا.

ووصفت الطالبة "أميرة محمد"، من أمام مدرسة بدر الإعدادية بالدقي، الامتحان بأنه "قمر" في إشارة لسهولته، قائلة لـ "الوطن": "الامتحان حلو على فكرة، وسهل"، وهو ما اتفقت معه زميلتها هدى محمد، التي قالت "جه سهل على فكرة ودي حاجة ما كنتش متوقعة".

في المقابل انفجرت آخريات في البكاء، وقالت الطالبة "نانسي": "النهارده مكانش حلو، أنا حليت كله، بس مش عارفة الحقيقة إيه الصح من الغلط"، معتبرة أن الامتحان لم يكن في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكدت هدير شاذلي، أنهم "كانوا شادين اللجان جامد، وكل شوية واحد يدخل يتأكد من الاتزام وعدم الغش".

وما بين هذا وذلك، رأيى البعض أن الامتحان كان معقول وبه أجزاء سهلة، وأجزاء أخرى صعبة في نفس الوقت، قائلة: "الامتحان كان كويس ما عدا القصة والديالوج".

وكان أولياء أمور قد أعربوا عن قلق أبنائهم من الامتحان قبيل بدئه، وقالت هند، التي كانت تنتظر نجلتها سارة أمام مدرسة بدر بالدقي، إن تواجه ابنتها وزميلاتها، صعوبة في الامتحان اللغة الإنجليزية، كما هو الطبيعي كل عام، حسب قولها، وهو ما يضاف إليه الاضطراب الذي حدث لهم بإغلاق المدارس والسناتر ومنع الدروس الخصوصية، مضيفة: "العيال كلهم النهارده جايين منهارين، وخايفين، عشان كده قالولنا استنونا بره اللجنة".

وفيما يتعلق بإجراءات التعقيم والوقاية من العدوى بفيروس كورونا، أشاد طلبة بالإجراءات والتنظيم اليوم، وقالت نهى محمد: "التعقيم كان كويس النهاردة، وكان في بوابة تعقيم، وإحنا داخلين وإحنا خارجين، وكشف حراري، وكحول، وماسكات وجوانتيات".

وعقب الامتحان منعت الشرطة تجمعات الأهالي والطلبة، وطلبت من الجميع المغادرة من أمام اللجان.