ترجمة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير إلى عدد من اللغات الأجنبية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم، اجتماعًا هامًا بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور سعيد عطية رئيس لجنة اللغات والترجمة، والحوار الحضاري بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبعض أعضاء اللجنة لمناقشة ترجمة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير إلى عدد من اللغات المختلفة، في إطار دور الأوقاف العالمي في نشر سماحة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير.

جدير بالذكر أن مشروع سلسلة "رؤية" يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال.

وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار "عشرين" عددًا من سلسلة "رؤية".

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع رؤية المترجمة والتي ستبدأ بترجمة كتاب: "فقه بناء الدول"، وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.