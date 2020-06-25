"فيه تريكات صعبة".. آراء طلاب الثانوية حول امتحان اللغة الإنجليزية

انتهت، منذ قليل، ثاني امتحانات مراثون الثانوية العامة 2020، وخرج الطلاب من اللجان عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، والذي اختبر طلاب الشعبتين العلمي والأدبي من العاشرة صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرا.

حالة من السعادة انتابت طلاب الثانوية، بثاني امتحان لهم، إذ أكد أغلبيتهم أن الأسئلة في مستوى الطالب "المذاكر" على حد وصفهم، بينما شكا عدد منهم من بعض "التريكات" والجزئيات الصعبة في الامتحان، والتي جعلت بعض الطلاب يتأخرون في الإجابة.

"البرجراف كان عن الطاقة والقطعة جت عن النظافة الشخصية وده اللي كنا متوقعينه أنها هتدور حول كورونا".. بهذه الكلمات أعرب الطالب محمد خالد، عن رأيه في امتحان الإنجليزي، مبدية سعادته بتجاوزه الامتحان الثاني.

أما الطالبان أيمن طارق، وسعد نصرالله، الطالبتين بمدرسة الإيمان الثانوية، واللذان أدا امتحانهما في مدرسة النقراشي بحدائق القبة، فشكيا من صعوبة جزء الاختيارات في الامتحان، بالإضافة إلى القطعة التي احتوت على بعض الكلمات والمصطلحات المبهمة بالنسبة لهما.

واتفق الطالب كريم عادل، مع سابقيه في صعوبة القطعة الذي وصفها بـ"قطعة غريبة ومش مفهومة شوية، بس الامتحان عامة كان كويس"، مؤكدا أن ذلك أقنعه بقراره في عدم تأجيل الامتحانات والمضي قدما بها.

فيما مثل سؤالا "القصة والترجمة" صعوبة بالنسبة لأحمد عزت، الذي أدى امتحانه في مدرسة النقراشي، قائلًا: كان فيه شوية كلمات بسيطة فيها صعوبة، ومحتاجة تحصيل لغوي"، موضحًا أن باقي أجزاء الامتحان كانت سهلة ومباشرة.

وشهدت ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة تواجد أقل للأهالي أمام المدارس، الذين وقفوا في انتظار خروج أبنائهم الطلبة، بينما حاول رجال الأمن تفرقتهم وتنظيم خروج الطلاب.