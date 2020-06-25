برلماني يحذر من انتشار كورونا بسبب تزاحم أولياء أمور الثانوية العامة

حذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، من تزاحم أولياء أمور الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع تجمع أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، اعتبارا من متحانات اليوم الخميس، فإن أولياء الأمور لم يلتزموا بهذا القرار، وتواجدوا بكثافة اليوم أمام اللجان.

وطالب "مرشد"، فى بيان له أصدره اليوم، التعامل بحزم مع المخالفين، مؤكدا ضرورة التزام جميع أولياء الأمور بهذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا، بخاصة أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 676 ألف طالب وطالبة، وأن نسبة الاعتذار لم تصل إلى 1 %، وان غالبية أولياء أمور هؤلاء الطلاب والطالبات يتواجدون أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، وهذا من الممكن أن يؤدى إلى كوارث صحية كبيرة مع وجود فيروس كورونا.

وقال مرشد إنه يجب علينا جميعا الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ازدياد حالات الإصابة بهذا الفيروس اللعين، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالتيسير على أبنائنا طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء الامتحان واتخاذ جميع التدابير الاحترازية حفاظا على صحة أبنائنا، وللحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد أن ماقامت به الدولة المصرية، وتحديدا فى ملف التعليم بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتطبيق المنظومة الجديدة لتطوير وتحديث التعليم، موضحا أن نجاح هذه المنظومة أصبح مسؤولية المجتمع كله وليس مسؤولية الحكومة وحدها أو الدكتور طارق شوقى.

وقال النائب إن الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة فى إصلاح التعليم حظيت باهتمام وتأييد دولى كبير وغير مسبوق فى تاريخ التعليم داخل مصر، بخاصة فى ظل المواجهة المصرية والعالمية لفيروس كورونا، وتوقف المسيرة التعليمية داخل عدد من دول العالم المتقدمة، إلا أن الدكتور طارق شوقى نجح باحترافية ومهنية فى استمرار العملية التعليمية فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، مما جعل العديد من المؤسسات العالمية ودول العالم تشيد بالتجربة المصرية، مؤكدا أن نجاح مصر فى تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم جعل جماعة الإخوان الارهابية تقوم بحملة مسعورة ضد الدكتور طارق شوقى، لكن المصريين من المعلمين الشرفاء وأولياء الأمور والطلاب لقنوا هذه الجماعة المارقة درسا قاسيا فى مواجهة الكتائب الإلكترونية الكاذبة لهذه الجماعة المارقة.