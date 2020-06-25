فوز باحثتين مصريتين بعضوية أكاديمية الشباب العالمية لتمكين المرأة

اختارت أكاديمية الشباب العالمية (GYA)، ثلاث باحثات من الحاصلات على زمالة برنامج "لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم"، المشرق العربي ومصر، للانضمام إلى عضوية الأكاديمية.

وحصلت على عضوية الأكاديمية كل من الدكتورة منة الله الصيرفي الحاصلة على زمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم 2017، والتي تم تكريمها أيضا بواسطة مؤسسة لوريال ومنظمة يونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن 15 باحثة تميزن عالميا في مجال البحث العلمي في عام 2019، والدكتورة مي طلبة الحاصلة على زمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم 2016، والدكتورة راميا البقاعين الحاصلة على زمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم نسخة المشرق العربي لعام 2015.

وتسعى أكاديمية الشباب العالمية إلى تمكين الباحثين والباحثات لإدارة حوار دولي متعدد التخصصات بهدف جعل عملية اتخاذ القرار قائمة على الأدلة.

من جانبها قالت الدكتورة نجوى عبدالمجيد، رئيس لجنة التحكيم ببرنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم، مصر، والحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربي: "نحن سعداء باختيار ثلاث باحثات من الحاصلات على زمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم ليمثلن المرأة المصرية والعربية في أكاديمية الشباب العالمية".

وأضافت: "لقد أثبتن أن الباحثات المصريات يستطعن أن يحققن العديد من النجاحات في مجالات مختلفة ولا سيما قطاع البحث العلمي، فهن بالتأكيد مصدر إلهام للأجيال القادمة من العلماء".

وعبرت الدكتورة منة الله الصيرفي الباحثة في مجال الوراثة بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل عن سعادتها باختيارها عضو في أكاديمية الشباب العالمية، وأوضحت قائلة: " هدفي في الحياة هو التعلم والتطور وترك بصمة واضحة في المجتمع، ولذلك سعدت بانضمامي للأكاديمية، حيث ان العضوية ستسمح لي بقيام دور مجتمعي يهدف للتطوير كما سعدت أيضاً باختياري ممثل لفريق المرأة في العلوم بالأكاديمية، مما سيتيح لي الفرص لنقل الخبرات التي اكتسبتها كزميل لبرنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم بالإضافة الى دعم المرأة في العلوم بشكل أكبر".

كما أعربت الدكتورة مي طلبة، أستاذ مساعد بقسم الأدوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، عن شعورها بالفخر لاختيارها لتمثيل المرأة المصرية في أكاديمية الشباب العالمية.

وأكدت أن عضويتها في الاكاديمية الافريقية للعلوم وحصولها على المنح البحثية لبرنامج فولبرايت الامريكي وبرنامج لوريال -يونيسكو من أجل المرأة في العلم المشرق العربية ومصر ساعدها كثيراً في تحقيق نجاحات كبيرة في أبحاثها نظراً للاحتكاك المباشر مع برامج تمكين المرأة المصرية والافريقية.

وتابعت: "زمالة لوريال-يونيسكو من أجل المرأة في العلم وضعتني على أول الطريق للتأمل في دور الباحث في توصيل المخرجات العلمية للمجتمع بشكل مبسط مما شجعني على إنشاء منصة للتوعية ضد مرض السرطان بعنوان السرطان وحراس القصر، وأتمنى أن استثمر عضويتي في الأكاديمية العالمية لشباب الباحثين لتكوين فريق عمل من جميع أنحاء العالم لإنشاء منصة عالمية تهتم بتوصيل العلوم لكل الناس وبلغات مختلفة بهدف زيادة وعي المواطنين في مجال الوقاية من الأمراض والتوعية بإمكانية مساهمة كل إنسان في خفض الآثار السلبية على البيئة والتغير المناخي".

وقالت الدكتورة راميا البقاعين، وهي أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية- / قسم الكيمياء: "يعد اختياري كعضو في أكاديمية الشباب العالمية خطوة جديدة في مسيرتي العلمية يجب التعلم منها واستغلها لنقل خبراتي في مجال العلوم خاصة مجال الكيمياء التحليلية، فأنني ملتزمة باستخدام معرفتي العلمية لحل التحديات والمشاكل البيئية من خلال استخدام أساليب مستدامة ومبتكرة لحل مثل هذه المشاكل محليا وعالميا".

الجدير بالذكر ان اختيار أعضاء أكاديمية الشباب العالمية يتم في المراحل المبكرة من حياتهم المهنية الأكاديمية المستقلة ومن المفترض أن يتراوح عمر الأعضاء من 30 إلى 40 عاما، ويكونوا قد حصلوا على درجة الدكتوراه قبل 3 إلى 10 سنوات.

ومنذ مايو 2019، وصلت أكاديمية الشباب العالمية إلى 258 خريجًا بالإضافة إلى 200 عضو يمثلون معا 83 دولة.