أزمة جديدة بين الولايات المتحدة والصين بسبب "الكركند"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليمات إلى إدارته للنظر في موضوع فرض رسوم جمركية على المأكولات البحرية الصينية، ما لم تشتر الصين الكركند الأمريكي (سرطان البحر)، وفق ما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "يتوجب على الممثل التجاري للولايات المتحدة، اعتبارا من 15 أغسطس، أن يقدم تقريرا شهريا مفصلا يوضح فيه مدى ما أحرزته الصين فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشراء المأكولات البحرية، وكمية الصادرات الشهرية من الكركند من ولاية ماين وغيرها من الولايات الأمريكية إلى الصين"، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع: "في حال قرر الممثل التجاري أنّ الصين لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بشراء المأكولات البحرية في المرحلة الأولى من الاتفاق، فسينبغي النظر في اتخاذ التدابير المناسبة لفرض رسوم الاستيراد على الأغذية البحرية من الصين".

في أوائل شهر يونيو الحالي، هدد ترامب الصين والاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم حال رفض إلغاء الرسوم الجمركية على الكركند الأمريكي، والذي وافقت الصين على شرائه في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، أعلن البيت الأبيض نية الرئيس الأمريكي في إنهاء الصفقة التجارية مع الصين. لكن بعد فترة وجيزة، أكد ترامب "الحفاظ الكامل" على الصفقة التجارية مع الصين، داعيا السلطات الصينية لمواصلة تنفيذ بنود الاتفاق.

يذكر أنّه في منتصف شهر مايو الماضي، قال ترامب عن الصفقة إنّه "فقد الطعم قليلا".