غياب 782 طالبا و8 حالات إعياء في امتحان الإنجليزي بسوهاج

رصدت غرفة العمليات المشكلة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، غياب 782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة عن امتحانات اللغة الإنجليزية اليوم، بالإضافة إلى إصابة 8 طلاب بحالات إعياء أثناء الامتحانات.

ورصدت غرفة العمليات المشكلة، إصابة 8 طلاب بإعياء بمراكز دارالسلام والبلينا وجرجا وجهينة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد المقيدين بامتحان مادة اللغة الإنجليزية على مستوى المحافظة بلغ 23 ألفا و15 طالبا وطالبة، حضر منهم 22 ألفا و233 طالبا وغاب عن أداء الامتحان 782 طالبا وطالبة.