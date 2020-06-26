حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بامتلاكه قوّة ملاحظة ومهارات فهم عالية مما يجعل منه شخصيّة قياديّة رائعة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.