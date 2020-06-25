الرئيس الأوكراني: ذروة تفشي عدوى كورونا قد تأتي منتصف الصيف

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد سوف يبلغ ذروته في منتصف الصيف إذا لم تتوقف الزيادة اليومية في عدد الحالات.

ونقل المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني عن زيلينسكي قوله "لدينا أكثر من نصف الأسرّة مشغول في بعض المناطق، وعدد المرضى يتزايد كل يوم إذا لم نوقف هذا النمو سيكون لدينا ذروة المرض في منتصف الصيف. سيكون الأمر سيئاً للجميع عندها لن يسعد أحد تخفيف الحجر الصحي"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وذكر المكتب الصحفي أنه في اجتماع لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قال وزير الصحة مكسيم ستيبانوف إن الأرقام اليومية المرتفعة للمرض تحدث بسبب انتهاك الحجر الصحي.

وقال المكتب الصحفي: "مع الالتزام بالتدابير التي وضعتها حكومة أوكرانيا لاحتواء انتشار عدوى الفيروس التاجي، قد لا تكون هناك زيادة كبيرة في عدد المرضى".

وفى الاجتماع أيضا، قال ممثل وزارة الداخلية انه في الأيام الثلاثة الماضية زادت ثلاث مرات عدد الغرامات المفروضة على الشركات والمنظمات المخالفة لإجراءات الحجر الصحي وان إجمالي الغرامات المفروضة تجاوز بالفعل 5 ملايين هريفنيا (حوالى 186.5 ألف دولار).

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، في وقت سابق، عن زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، أصيب 994 شخصاً آخر بالمرض وتوفي 16 شخصاً.

وأصيبت زوجة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا المستجد أوائل الشهر الجاري، بينما جاءت نتيجة الفحص المخبري لكل من الرئيس والأولاد سلبية.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق أنه يريد أن يصاب بفيروس كورونا المستجد لكي يثبت للمواطنين بان هذا الفيروس ليس طاعونا.

بيلاروس تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفا و382 حالة، وتسجيل خمس وفيات ليصل المجموع الكلي إلى 367 وفاة.

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عن بيان للوزارة، اليوم، أنه "تم تسجيل 60382 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، والعدد الإجمالي لفحوصات الكشف عن الفيروس بلغت 919139 فحصا وخلال كامل فترة انتشار العدوى في البلاد، توفي 367 مريضاً يعانون أيضاً من عدد من الأمراض المزمنة إلى جانب إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا المستجد".

وفي السابق، بلغ الحد الأقصى للزيادة في البلاد يوميًا 973 مصابًا، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك اتجاه لانخفاض هذا المؤشر إلى أقل من 500، ووفقا للبيانات الرسمية، حتى أمس الأربعاء بلغ عدد حالات الإصابة في بيلاروس 59945 حالة 361 حالة وفاة.

وفي 14 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الصحة في بيلاروس، أنها ترى اتجاها إيجابيا في الحد من حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد باتير بيرديكليشيف بأن بيلاروس لا تزال في مرحلة انتقال عدوى كوفيد-19 ، ما يجعل الوضع خطيراً إلى حد ما".