"مياه القناة": إنتاج مياه شرب بكافة القطاعات طبقا لمواصفات الصحة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أنه يتم إنتاج مياه الشرب بكافة القطاعات طبقاً للمواصفات والمعايير الواردة بقرار وزارة الصحة المصرية رقم 458 لسنة 2007، حيث قام قطاع المعامل والجودة بالشركة بتقديم بيان إحصائى بإجمالي عدد العينات والتى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستــــــــوى محافظات القناة ( الاسماعيلية – السويس – بورسعيد ) للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها ، كما تم عرض نتائج رفع العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة خلال أشهر ( مارس- ابريل – مايو 2020).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة رئيس الشركة اليوم لإستعراض موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و مشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومنها مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات صرف صحي محطة الكاب ببورسعيد ، ومحطة معالجة القنطرة غرب بالاسماعيلية ، ومحطة صرف صحي كفر جودة بقطاع السويس.

وتم خلال الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الوصلات المنزلية صرف صحي لقــــــرى ( منشية مبارك – منشية السادات – قرية النصر بالقنطرة غرب )، وكذلك مشروع إحلال وتجديد شبكات صرف صحي حى ثان بالإسماعيلية حيث الانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد لشارعي الدقهلية والعشريني بنسبة 100% ، وأنه سيتم الانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد لشارع المخبز الالى خلال يوليو المقبل والقضاء على مشكلة الصرف الصحى بحى ثان نهائيا.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب على حرص الشركة للتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمحافظات القناة من أجل تقديم خدمة متميزة فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، مشيدا بتعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من أجل تحسين جودة العمل وإنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لعملائها بإقليم القناة جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس ادارة الشركة وبحضور سكرتيري عموم محافظات القناة و أعضاء مجلس الإدارة.