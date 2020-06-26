بالأرقام.. كفرالشيخ تسجل 1871 إصابة بـ كورونا وفحص 5157 حالة اشتباه خلال شهر

شهدت محافظة كفرالشيخ قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر، رغم أن المحافظة ما زالت تُصنف ضمن المحافظات المتوسطة من حيث أعداد الإصابات بالوباء العالمي.

ففي الثامن عشر من مايو كانت الإصابات بالمحافظة 137 إصابة فقط، بينما سجلت حتى اليوم 1871 حالة إصابات حيث تخطت الأعداد خلال شهر واحد حاجز الـ1500 إصابة، بينما أكد مسؤولون بالمحافظة، أن الوضع ما زال مطمئناً مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

"الوطن" تنشر الأرقام، معدلات الإصابة ونسب فحص المخالطين، وحالات الاشتباه بالمحافظة.

سجلت المحافظة حتى مساء أمس نحو 1871 إصابة بالوباء التاجى، بنسبة 3% من إجمالى أعداد الإصابات على مستوى الجمهورية والتي تخطت حاجز الـ61 ألفا، بينما سجلت نحو 2864 حالة سلبية، واحتل مركز كفر الشيخ المركز الأول بواقع 1403 إصابات، كما احتل مركز دسوق المركز الثانى بواقع 1065 حالة إصابة، واحتل قلين المركز الثالث بواقع 563 حالة، كما احتل مركز سيدى سالم المرتبة الرابعة بواقع 372 حالة.

ووفقاً لمصادر طبية، رفضت ذكر اسمها، فإن مركز بيلا سجل المركز الخامس، حيث عدد الإصابات بواقع 349 إصابة، بينما احتل مركز الحامول المرتبة السادسة بواقع 338حالة، ومدينة فوة المركز السابع بواقع 272حالة، بينما احتل مركز مطوبس المرتبة الثامنة بواقع 170حالة، ومركز الرياض جاء فى المرتبة التاسعة بواقع 137حالة، بينما سجل مركز بلطيم ، المرتبة العاشرة بواقع 107حالة ، ومدينة سيدى غازى المرتبة الاخيرة بواقع 89 حالة، كما سجلت المحافظة 279حالة اصابة خارجى من غير ابناءها ، وبلغ عدد الوفيات 65حالة.

وذكر المصدر فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى فحص 5157 مشتبها في إصابتهم بالفيروس بالمحافظة، وأظهرت النتائج سلبية 2864حالة بواقع 56% من حالات الاشتباه، بينما ظهرت النتائج إيجابية لـ1871 شخصاً، بواقع 36%، بينما لم ترد نتائج 422شخصاً بواقع 8% ويخضع 1592شخصاً للعلاج بواقع85%، وتماثل نحو 214شخصاً للشفاء، بواقع 11% من عدد الإصابات، كما توفى 65أشخاص بواقع 3%.

لم يقتصر دور مديرية الصحة على حالات الاشتباه والإصابات فقط، بل امتد دورها من خلال فرق الرصد لفحص المخالطين، حيث جرى سحب عينات لـ224شخصا بالمستشفيات وجاءت مستشفي حميات كفر الشيخ الأكبر فى سحب عدد العينات بواقع 36عينة، ، بينما لا تزال فرق الرصد والتقصي تتابع المصابين والمتعافين حيث يجرى متابعة التزامهم بالعزل الذاتى المنزلى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وخصصت وزارة الصحة، مستشفى بلطيم المركزي، ليكون مستشفى عزل لإستقبال الحالات المصابة من محافظات عدة، منها"الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، ودمياط"،

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس ، عن تسجيل 1565 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.