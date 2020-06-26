حالات يجوز فيها تعديل قوائم المترشحين لمجلس الشيوخ

تنتظر قوانين الانتخابات البرلمانية لغرفتي البرلمان "مجلس النواب والشيوخ" تصديق رئيس الجمهورية، لتبدأ بعدها إجراءات انتخابات برلمان 2020.

وحدد مجلس الشيوخ والذى يتشكل من 300 عضو، إجراءات تنازل المترشحين عن ترشحهم سواء من مرشحى القوائم أو المقاعد الفردية ،ويجوز لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.

يثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.

تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بـ 48 ساعة على الأكثر.

ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله فى ضوء الضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشار إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات مشروع بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب خلال الأيام القادمة ،ليبدأ فى مناقشته .