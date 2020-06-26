البرلمان يواصل عقد جلساته مطلع يوليو مع استمرار إجراءات مواجهة كورونا

يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية فى 5 يوليو المقبل، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومن بينها تقليل تواجد العاملين بقطاع الأمانة العامة لمجلس النواب مع تقسيم أيام عملهم أسبوعيا وفقا لحاجة العمل.

وكان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قد اتخذ عددا من الإجراءات بناء على تكليفات من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بزيادة التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوي من فيروس كورونا، فى ضوء الحرص الكامل نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.

وشملت وضع ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية،منها ما يضم ضرورة العمل علي الاستمرارية فى غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة، والتوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين ،مع التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامة.

وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الاجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات.

ويشار إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى كان قد أشاد بالممارسة البرلمانية لمجلس النواب فى ظل جائحة فيروس كورونا .

وقال الاتحاد على صفحته على انستجرام إن: "الممارسة البرلمانية في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة: تطلعك على رد البرلمانات حول العالم، إذ يجتمع البرلمان المصري أثناء الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل الإبعاد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".

وقال إن البرلمان المصري أقر مجموعة من القوانين المهمة لمعالجة تداعيات الوباء تشمل تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة عواقب الوباء، بما في ذلك إغلاق المدارس، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة من الوباء و تعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة، وإغلاق الوزارات والإدارات الحكومية أو إغلاقها جزئيًا، والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه.