أستاذ علم اجتماع: روح الفكاهة المصرية لا تنسى أثناء الأزمات

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، إن روح الفكاهة والمرح ترتبط ارتباطا وثيقا بالشعب المصري، والذي لا ينساها دائما حتى في وقت الأزمات للسخرية وتقليل حدة الأزمة.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن سخرية الشعب المصري من الأزمات تأتي لتقليل حدة الأزمات وفي ذات الوقت ينتقدها بشكل غير مباشر.

وأوضح أنه يجب أخذ سخرية المصريين خلال الأزمات بمحمل الجد، حيث إنها إحدى أدوات التعبير عن الرأي، وتحمل وجهة نظر صريحة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.