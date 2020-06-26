صور.. مساجد الدقهلية تستعد لاستقبال المصلين بعلامات للتباعد

قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن فتح المساجد في المرحلة الأولى بداية من غدا السبت سيتم للتي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة.

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف، أعمال تجهيز مسجد النصر الكبير بالمنصورة استعدادا لإعادة فتحه، ووضع علامات على سجاد المسجد ليلتزم بها المصلين للمحافظ على التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد "زيادة" على ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب كل مواطن سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.