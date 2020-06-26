بسبب جهاز المعجل.. أورمان الأقصر تسجل 58623 زيارة حتى مارس الماضي

حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر سلسلة من النجاحات داخل الأقسام المختلفة فى خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان بالمجان تماماً، حيث تضم المستشفى أحدث جهازين للمعجل الخطى المخصصة للعلاج الإشعاعي، واللذين تم جلبهما من خارج مصر لتقديم جلسات العلاج الإشعاعى للمرضى من أبناء الصعيد بصورة تليق بهم وتضاهى المستشفيات العالمية.

وبعد تركيب فريق من الخبراء الأجانب بشركات الأجهزة الطبية العالمية جهاز المعجل الخطى الثانى المخصص للعلاج الإشعاعى بمستشفى شفاء الأورمان مؤخراً ليضم قسم العلاج الإشعاعى جهازين على أعلى مستوى عالمى تم على الفور بدء العمل عليه للتخفيف عن المرضى بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة والذى يعتبر من أحدث أجهزة العلاج الإشعاعى فى العالم التى وصلت للمستشفى خلال الأيام الماضية وبلغ إجمالى مرضى عيادات الإشعاعى بالمستشفى 6992 مريض وجاء عدد المرضى الجدد بالقسم 4753 مريضا بإجمالي زيارات للمرضى الجدد والمترددين على القسم 58623 زيارة حتى مارس 2020.

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى أن أجهزة العلاج الإشعاعى داخل المستشفى تعد أكثر قدرة على تقديم نتائج أفضل فى العلاج الإشعاعى للأورام السرطانية مشدداً على أن الجهازين بالقسم هى نفس الأجهزة التى تعتمد عليه أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى علاج الأورام فى أنحاء العالم وأن إدارة المستشفى تعمل على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة فى العالم لمرضى السرطان فى الصعيد.

وأضاف حسين أنه منذ بداية التخطيط لأول صرح طبى لعلاج الأورام بالمجان فى صعيد مصر تقرر أن يتم تزويد المستشفى بمنظومة من الأجهزة الطبية الأحدث عالمياً من بينها جهاز المعجل الخطى الأول الذى قدم العلاج الإشعاعى لعدد كبير من المرضى حتى الآن، والثانى الذي تم بدء العمل به للتخفيف عن المرضى بعد الضغط الشديد على العلاج بالجهاز الأول وإنهاء قوائم الإنتظار داخل المستشفى فقسم العلاج الإشعاعى المجهز بأحدث الأجهزة التي تتيح تقديم كل أنواع خدمات العلاج الإشعاعى التى يفتقدها الصعيد وبه جهاز محاكي لتحديد منطقة العلاج بإستخدام الأشعة المقطعية وغرفة القوالب لصناعة الأقنعة وجهاز التخطيط ثلاثى الأبعاد والعلاج الإشعاعي عن قرب وجهاز المعجل الخطي للعلاج بالأشعة الخارجية.

ويجرى حالياً العمل فى مقر المرحلة الثالثة التي من المقرر أن تضم مبني متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق ومن المقرر أن تضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال وقسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضى وقسم للعلاج الطبيعى ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.