الجسر الجوي الاستثنائي يسير 71 رحلة لإعادة 7 آلاف عالقا لبلادهم

نجح الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، في إعادة 4990 مصري، عائدين على متن 36 رحلة طيران دولية، كما غادر مطار القاهرة الدولي، 35 رحلة سفر استثنائية، إلى عدة وجهات أوربية وعربية وأفريقية، تقل 2063 راكب من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطارات المصرية، استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وروما بالاضافة الي عدة عواصم أفريقية.

يأتي ذلك فيما تفقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، مطار برج العرب الدولي، لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الركاب، واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك قبل أيام من استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية أول يوليو المقبل.

وشاهد محجوب، الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لحماية المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكد من اتباع العلامات الإرشادية، التباعد والالتزام بالمسافات الأمنة وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطار، وعلى جميع اللوحات الإرشادية المتواجدة فى جميع أنحاء المطار.

وأعرب محجوب خلال الجولة، التي رافقه فيها الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى، عن شكره للعاملين، على الأداء الفعال فى العمل فى ظل الظروف الحالية، وحثهم على زيادة الجهد في الفترة المقبلة، حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدنى فى هذه الفترة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الحجر الصحي بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الخطة الإحترازية للمطارات وذلك تزامناً مع استئناف الحركة الجوية بداية من يوليو المقبل، وتشمل الإجراءات الإحترازية، التزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة، والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر، وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول.

كما وضعت إجراءات تلتزم بها مطارات الوصول، وتشمل وضع تشغيل يومي بصورة تنظم موعد وصول الرحلات الجوية موزعة على مدار 24 ساعة، كما يراعي في التشغيل اليومي، وقت كاف بين الرحلة والأخرى لإنهاء الإجراءات الصحية الوقائية وعدم اختلاط الركاب بالرحلات الأخرى.

كما ألزمت الخطة مطارات الوصول بتنظيف وتطهير صالات الوصول مرة كل 5 ساعات، والمطارات ذات الكثافة العالية يتم التطهير مرة كل 3 ساعات، بالإضافة لتطهير الحقائب بالمهبط فور وصولها، وإلزام مطارات الوصول بالتعاقد مع محارق للتخلص الأمن من نفايات الطائرات، وتنظيف وتطهير صالات الوصول ويشمل الأسطح والأرضيات، والمعدات ومقابض الأبواب.

وألزمت الخطة شركات الطيران، توفير الإقرارات الصحية "نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين" باللغة العربية والإنجليزية بمطارات المغادرة، وتوقيتها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القاصدين الدخول لمصر، وعدم السماح بصعود أي من الركاب علي متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو ما يعانون من أعراض تنفسية.

وإلزام شركات الطيران بتقديم نموذج إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول بما يفيد تطهير الطائرات القادمة، وإذا أصيب مسافر بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة فيجب اتخاذ التدابير اللازمة بين الركاب وطاقم الطائرة مع الراكب، كما يتم فصل الراكب المريض عن الآخرين، مترين أو 6 أقدام مثاليا، بالإضافة إلى تعيين أحد أفراد الطاقم الطائر لخدمة المريض، واتباع احتياطات مكافحة العدوى عن طريق طاقم الطائرة، وتطهير الطائرة وفلاتر الطائرة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفور وصول الركاب إلي المطارات المصرية طبقا للخطة، يتم فحص ومناظرة جميع الركاب القادمين من كل دول العالم الركاب العابرين (ترانزيت) علي الرحلات الأساسية والخاصة والبضائع، وقياس درجة حرارة الركاب من كل الدول وملاحظة اي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، وفي حالة الاشتباه يتم تحويله إلى الحميات لتقييم الحالة.

كما يتم مراجعة الإقرارات الصحية المقدمة إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول عن طريق شركات الطيران، وتسجيلها على برامج متابعة القادمين من الخارج على الفور لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يوما، من تاريخ الوصول.