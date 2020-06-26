تحديد أماكن المصلين بمسجد السيد يوسف بالكرنك وسط الأقصر

قال الشيخ إسلام الأزهري- إمام مسجد السيد يوسف بالكرنك أحد أكبر المساجد بمحافظة الأقصر، إنه تم تحديد أماكن المصلين تنفيذا لتعليمات الوزارة لمكافحة العدوى بين المصلين مع إعادة فتح المساجد يوم السبت المقبل، عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف الأزهري أنه تم الانتهاء من تحديد أماكن المصلين وترك مسافات آمنة حسب تعليمات وزارة الأوقاف، وذلك طبقاً للمواصفات والتعليمات والمخططات الواردة من وزارة الأوقاف، حيث تم تجهيز المسجد تحت إشراف قيادت الدعوة بالمديرية والشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.