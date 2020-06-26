بحوزتهم بانجو معدل وراثيا.. القبض على 14 تاجر مخدرات بينهم سيدة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من مديريات الأمن حملة موسعة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 14 تاجر مخدرات بحوزة بعضهم كميات من البانجو المعدل وراثيا.

وقال مصدر أمني، إن البانجو المعدل وراثيا نوع من النبات المخدر صالح للزراعة فى أماكن مختلفة وظروف مناخية قاسية ويتحمل قلة الاهتمام وعدم الرعاية، مشيرا إلى أن تجار المخدرات لجأوا لتلك الأصناف بعد الحصول على البذور من تجار محترفين حتى يمكنهم زراعة البانجو في أي نوع من التربة، وفي أي ظروف جوية وخلال الحملات تم ضبط شخصين بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 15 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً" وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى هاتف محمول.

وتم ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 16 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 490 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط (ثلاثة أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهم (30 لفافة لمخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله توك توك بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (250 ألف جنيه).

كما تم ضبط ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات مسجلة" و إحدى السيدات حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وبحوزتهم 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام و 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول أدوات تغليف وتقطيع لإعداد وتجهيز المواد المخدرة للبيع - مبلغ مالى وتم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (380 ألف جنيه).