عامل يقتل حارس عقار في العبور لسرقة "موتوسيكل"

أقدم عامل على قتل حارس عقار في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، بقصد الاستيلاء على دراجته النارية "موتوسيكل".

تلقى المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم العبور، إشارة من المستشفى بوصول حارس عقار جثة هامدة مصابة بتهشم في الرأس.

توصلت تحريات العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إلى أنه أثناء نوم المجني عليه داخل عقار يقوم بحراسته، تسلل المتهم "عامل" بالتسلل إلى العقار عن طريق تسلق السور لسرقة دراجة نارية ملك المجني عليه، وأثناء محاولته الاستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من جيب المجني عليه شعر به، ولدى مقاومته له، تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية".

جرى القبض على المتهم في كمين أعد له، وتولى النيابة التحقيق.