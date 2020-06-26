مقرر أممي يطالب بإحباط مخططات إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية

حث مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاتحاد الأوروبي على استخدام وزنه الاقتصادي وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري لاحباط الخطط الإسرائيلية، لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وحذر المقرر الخاص من أن الضم سيؤدى إلى تدهور ملحوظ فى حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

وقال لينك فى بيان، اليوم، في جنيف، إن الضم المخطط له بعد 1 يوليو هو استمرار لتمديد إسرائيل غير القانوني للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية، باستثناء أنه يحدث الآن، لأن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وأضاف المقرر الأممي، أن ما سيتبقى سيكون بانتوستان (على غرار الوضع السابق فى جنوب إفريقيا وقت العنصرية) يأكله العث وسيكون نهاية وليس البداية لدولة فلسطينية حقيقية، مؤكدًا أن هذا سيكون شكلًا حديثًا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذ سياسي في القرن الحادي والعشرين.

وطالب المقرر الأممي المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات متضافرة لمواجهة هذا الوضع وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وقال "لينك"، إن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات بدون عزم أن تسهم في الوصول إلى السلام العادل والدائم، والأمن الذى يستحقه الفلسطينيون والاسرائيليون، مشددًا على أنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يصر فقط على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن أيضا بالتفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التى ستطبق إذا تحدت إسرائيل الرأي العالمي.

ودعا "لينك" الاتحاد الأوروبي إلى قيادة العالم في فرض المساءلة، مؤكدا أن أي قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه فعل غير قانوني بشكل أساسي.