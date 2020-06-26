أمين التجارة العربية بالبرازيل يكشف تعامل الغرفة مع انتشار كورونا (حوار)

تعد البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات من جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة بـ54971 حالة، مما يجعل كافة المجالات بها تتأثر تأثرًا كبيرًا وخصوصًا التجارة، والتي شهدت حالة من الكساد خلال فترة الإغلاق التي استمرت لأكثر من شهرين.

وفي ظل عمل معظم الجالية العربية في البرازيل بالتجارة كان على الغرفة العربية البرازيلية مسئولية كبيرة لتدارك الأزمة التي أثرت على الجالية بشكل مباشر، وهو ما أوضحه الأمين العام للغرفة العربية البرازيلية تامر منصور في حواره لـ"الوطن".

وإلى نص الحوار..

كيف تأثرت الجالية العربية بالأزمة؟

تعمل معظم الجالية المصرية بالتجارة، وخصوصا في محلات التجزئة والشوارع، مما أثر بشكل بالغ عليهم، نظرًا لأن البرازيل أعلنت إغلاقًا تامًا منذ النصف الثاني من شهر مارس، وبدأت في فتح تدريجي منذ نحو أسبوع بعد أكثر من شهرين في المنزل وإغلاق المحلات.

إجراءات طارئة أجرتها غرفة التجارة العربية بالبرازيل للسيطرة على الأزمة

كيف تعاملت غرفة التجارة العربية مع الأزمة التي أثرت عليها بشكل مباشر؟

عملنا عمل ديناميكي مهم جدًا، نظرًا لكمية وحجم تصدير الخارج من البرازيل، فالغرفة يجب أن تصدق على كل المستندات التي ترافق الشحنات مباشرة بعد الأزمة، وبدأ عملنا سريعًا بتطبيق نظام "الهوم أوفيس" بداية من يوم 21 مارس، حيث تم مباشرة كافة الأعمال من المنزل لإنجاز كافة الأنشطة عبر نظام "أون لاين".

ندرس افتتاح مكاتب جديدة في الشرق الأوسط ونسعى لتدشين أول منتدى عربي برازيلي

ما هي أبرز التجديدات التي اتبعتها الغرفة للتعامل مع الأزمة؟

عملنا تغييرات كاملة لأن الغرفة هدفها الأساسي تنشيط التجارة بين البرازيل والدول العربية، واتبعنا سياسة عمل العديد من الندوات الإلكترونية كان أولها مع وزير الزراعة البرازيلية، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى، وندوة أخرى مع نائب رئيس جمهورية البرازيل، وبعدها العديد من الندوات التقنية التي تتحدث عن الإصلاحات اللوجيستية وكيفية إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين البرازيل والدول العربية أو قواعد البيانات والتكنولوجيا، حتى نساعد الأعضاء على أن يكونوا مطلعين على العلاقات التجارية أولا بأول، والأحداث عموما سواء كانت بالنسبة للتصدير والاستيراد أو بالنسبة لزيادة حجم الاستثمار في الدول العربية والبرازيل.

ما هي خطتكم لتدارك الخسائر خلال المرحلة المقبلة؟

بخلاف الندوات الإلكترونية نخطط لتدشين أول منتدى عربي برازيلي، لأول مرة عبر الإنترنت، كما نحاول قدر الإمكان نقل الخسائر التي تسببت بها الأزمة بسبب الإغلاق الفترة المماضية، من خلال العمل في المنزل، فالغرفة لم توقف العمل سواء للتعامل مع الأزمة أو تداركها خلال فترة الإغلاق الكامل، إنما زادت عن طريق عمل الفعاليات الديجيتال أو عن طريق السوشيال ميديا.

وتعمل الغرفة على خطة طموحة من خلال تكثيف العمل، والاستعداد للعمل بمجرد انتهاء الأحداث أو هدوئها، كما قررت الغرفة فتح مكتبين لها في الدول العربية، بعد مكاتب القاهرة والرياض ودبي، كمحاولة لتعويض الفترة الماضية، ولنكون أكثر قربًا من رجال الأعمال وتنشيط الحركة التجارية بين الدول العربية والبرازيل، إلى جانب تنظيم المنتدى العربي البرازيلي، لإعادة الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن.

العشوائية تسببت في تفشي العدوى في البرازيل

كيف تعاملت دولة البرازيل مع خسائرها التجارية؟

عدد سكان البرازيل يبلغ 200 مليون نسمة معظمهم من الطبقة المتوسطة وما تحت المتوسطة وفقراء، وبالتالي الأوضاع في البرازيل سيئة للغاية، خصوصًا مع انتشار العدوى بسرعة كبيرة وسط عدم الالتزام بأسلوب الحجر الصحي، وهنا اختلفت الأمور من ولاية لأخرى نظرًا لأنها تقسم تقسيمًا فيدراليًا، فكانت لكل ولاية طريقتها وأسلوبها في التعامل مع كورونا، على سبيل المثال في ساو باولو أغلقت تماما كافة الأنشطة بها من يوم 21 مارس وحتى يوم 26 مايو،حيث بدأت تعود تدريجيًا لوضعها الطبيعي بطريقة تدريجية، وحتى الوقت الحالي مراكز التسوق تفتح فقط 4 ساعات في اليوم، مع إغلاق تام للمطاعم والبارات أيضًا بعض الشركات فتحت وبعضها لا يزال مغلقًا.

ما الأسباب وراء سرعة انتشار العدوي؟

بالقعل شهدت البرازيل انتشارا سريعا للعدوى، وبالطبع قادمة من الخارج أو ربما من البرازيليين الذين كانوا مسافرين سواء إجازة أو عمل وعادوا مرة أخرى يحملون العدوى مما نقلها للآخرين، وهنا ظهرت المشكلة الرئيسية بانتشار العدوى في الأماكن العشوائية في غياب النظام والرقابة والبنية التحتية وغيرها من الأمور، أيضا معظم الأماكن العشوائية الموجودين فيها يعملون باليومية (عمالة غير منتظمة)، فكان الإغلاق أمرًا صعبًا عليهم، مما أثر على انتشار العدوى بصورة كبيرة داخل المناطق العشوائية، ورغم أن نسبة الإصابات لا تزال عالية إلا أن الدولة قررت الفتح التدريجي، وربما إذا زادت الأعداد سيعاد الإغلاق مرة أخرى، لكن لو انخفضت ستعود الأمور لوضعها الطبيعي خلال 3 أشهر.

الحكومة المصرية اتبعت إجراءات وقائية أفضل بكثير من بعض الولايات في البرازيل

هل تتابع الأوضاع في مصر؟ وبالمقارنة بالأوضاع في البرازيل ما رأيك فيما يجرى من أحداث في مصر؟

أتابع الأوضاع في مصر يوميًا، والمشكلة في مصر لا تتمثل في الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحكومة، فأنا أرى أن الحكومة في مصر اتبعت إجراءات وقائية أفضل بكثير من بعض الحكومات الفيدرالية في البرازيل في بعض الولايات، لكن المشكلة في الوعي نفسه، نظرًا لأن المرض ينتشر بطريقة غير متعارف عليها من قبل، وهناك بالفعل تضارب كبير في كيفية التدريب على الوقاية من الإصابة.

وأعتقد أن المشكلة الرئيسية في مصر أن معظم الوظائف "خدمية" والخدمات هي المصدر الأساسي سواء سياحة أو تكنولوجيا أو أعمال حرة أو ما غير ذلك، وكل ذلك يدور في ظل أزمة اقتصادية كانت الحكومة ترى أنه يجب التغلب عليها في أسرع وقت، وبالتالي كان على الشعب نفسه فهم ضرورة البقاء في المنزل، وربما كان من الأفضل أن تشهد البلاد إغلاقا كليا خلال الفترات الأولى للسيطرة على الأعداد بشكل أسرع.

كشفت الأزمة عن أوجه أخرى للشعوب.. فما هي أبرز المواقف الاستثنائية التي مررت بها في البرازيل؟

أكثر ما أبرزته الأزمة هو مدى التقارب الذي ظهر بين الناس، ففي العقار الذي أقطن به عدة مسنين، وهنا قررنا عمل فريق يتناوب على شراء ما يحتاجونه مرة أسبوعيًا ونتركها أمام الباب معقمة، وغيرها من المواقف، كما أن الغرفة كان لها دور مهم، حيث دشنت حسابًا بنكيًا لتمويل المستحضرات التي يستخدمها الأطباء والممرضين وأيضا للمرضى، وبدأت الغرفة في التبرع ثم فتحت المجال لكل من يريد المساهمة، وبالفعل استطعنا سد بعض الحوائج لبعض المستشفيات العامة سواء أقنعة أو أدوات وقائية أو معدات طبية، فالعالم خلال هذه الفترة الصعبة يجب أن يتكاتف ويدعم بعضه البعض ويحاول المساعدة بقدر ما يمكن.