"حقي دم مش فلوس".. تفاصيل مقتل شاب في خصومة ثأرية عمرها 5 سنوات

5 سنوات مرت على خصومة ثأرية، لكنها تجددت قبل أيام، وتبادل الطرفان الرصاص حتى سقط قتيل جديد من إحدى العائلتين المتناحرتين في مركز أبنوب في محافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وألقي القبض على المتهم، وبسؤاله قال: "حقي دم مينفعش يكون فلوس، عشان كده قتلت اللي قتل أخويا".

وقررت النيابة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، بورود بلاغ من أهالى قرية السوالم البحرية بسماع دوى إطلاق نار، ومصرع شخص نتيجة تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، بمركز أبنوب.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد. م"، مقيم بالقرب من كوبرى السوالم البحرية، وتبين من تحريات المباحث، وجود خصومة ثأرية بين عائلة الضحية وعائلة أخرى، راح ضحيتها شخص منذ 5 سنوات، بسبب خلاف على منزل، حاولت كل عائلة شراءه.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه الأخير، كان مستهدف من خصومة، حتى أطلقوا عليه وابلا من الرصاص، فسقط قتيلا، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.