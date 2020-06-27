التفاصيل الكاملة لاستيلاء صاحب شركة ونائبه على أموال بنوك باستخدام البطاقات المميكنة

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية ونائبه، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، فى مجال استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، في الإستيلاء على أموال البنوك.

وذكرت التحريات، أن مسءول فى أحد البنوك، أبلغ عن قيام مسئولى إحدى شركات إدارة الفنادق، بالنصب والاحتيال على البنك، من خلال قيامهم بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص، على موقع الشركة الإلكترونى، على شبكة "الإنترنت"، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى، مستولى عليها بطرق إحتيالية تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الاعتراضات على تلك الحجوزات، وهو ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

وأضافت التحريات، أنه بتكثيف وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة، شخصين هما رئيس مجلس إدارة الشركة "له معلومات جنائية"، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومقيمين بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما، كمالكى للشركة، وقاما بالتعاقد مع عدد من البنوك، واستخدام ماكينات البيع الإلكترونى المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها، فى إجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكترونى، عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكترونى أجنبية، مستولى عليها بطرق احتيالية.

وأجرى المذكوران، 117 عملية حجز وهمية على موقع الشركة، وتحصيل قيمتها بحساب الشركة بالبنك، بلغت قيمتها مائة ألف وثمانمائة دولار أمريكى، وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية، التى تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.

وكانت قوة من مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين أثناء ترددهما على مقر الشركة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما ذلك النشاط الإجرامى، بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى تلك العمليات، والخاصة ببعض البنوك الأجنبية، من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة "الإنترنت".

وأنهما قاما بالتصرف فى تلك المبالغ المالية المستولى عليها، فى سداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين، واستثمار جانب منها فى استئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما.

وضبط بحوزتهما 2 هاتف محمول، و2 جهاز "لاب توب"، و4 بطاقات تحقيق شخصية، تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين "على غير الحقيقة".

وعقب فحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض عملاء البنوك.

وباستكمال الفحص، أقرا المتهمان بارتكابهما لوقائع مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى (الإستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكى من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها– الاستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها).