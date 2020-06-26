السعودية تسجل 3938 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة.

وأعلنت الصحة السعودية تعافي 2589 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأشارت إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 1474 حالة.

وأمس الخميس، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مؤكدًا قدرتها على منع انتقال العدوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، جراح الجراح، أمس، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يوميًا، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.