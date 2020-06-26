مطاعم وكافتيريات السويس تستعد لإعادة الفتح بالتطهير وملصقات التوعية

انتهى اليوم عدد كبير من المطاعم والكافتيريات بمحافظة السويس، بإعادة الفتح غدا بالقيام بتطهير أماكن العمل، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وقامت مطاعم بالمحافظة، بنشر صور لإرشادات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم وضع مسافات بين طاولات المطاعم.

وقال محمد علي، مدير أحد المطاعم بالسويس، إننا مستعدون تماما لإعادة الفتح مرة أخرى داخل المطعم، وقمنا بتنفيذ أعمال تطهير واسعة ووضع ملصقات رشادية داخل المطعم وتوفير قياس الحرارة.

وأكد محمد، اننا حريصين علي سلامة العملاء وأيضا سلامتنا، لذلك سننفذ تعليمات وزارة الصحة بشسكل كامل.

ويؤكد وائل محمد، مدير كافتيريا، إننا بالطبع نريد العمل مع الحفاظ على صحة المواطنين، والتزمنا بمنع وجود الشيشة داخل الكافيريا، والتأكيد الجميع سوف يلتزم بالتعليمات الصحية.