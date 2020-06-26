من طابور المدرسة لأوبرات عالمية.. شادي الجندى يعزف القانون باسم مصر

من طابور المدرسة للأوبرات العالمية، عزف شادي الجندى الحائز على جائزة الدولة التشجيعية، على آلات موسيقية ليستقر على آلة "القانون"، فالشاب المولد في بيت مليء بالمزيكا بدأت أصابعه تتعرف على العود من عمر السادسة، فتعرفف على العالم من خلال الموسيقى، فراح يعرف نفسه بنغماتها.

من طابور المدرسة وحتى الأوبرات العالمية، ظل شادي الجندي يعشق الموسيقى، إلا أن جرس آلة القانون "استفزه" فشغف به، حيث يرى أن للقانون مساحات صوتية لها أكثر من شكل ولهجة، لكنه عشق النغم المصري المتشبع خبرة وعراقة منذ عقود.

"بدأت دراسة في أكاديمية الفنون من الصف الأول الثانوي"، يقول الجندي لـ"الوطن": ومع دخولي الصف الثاني الثانوي بدأت العمل عازفا بشكل محترف، فعزفت موسيقى الجاز في مصر وأورينتال جاز، وعزفت في حفلات نجوم كبار مثل محمد عبده وماجد المهندس وعبدالله الرويشد وعلي الحجار وأنغام، وكنت أجول العالم في حفلات مع عبده داغر الذي أثر فيا أثرا بالغا.

فنان آخر تأثر به عازف القانون حتى أنه أجرى دراسة ماجيستير عنه، هو الفنان سيد رجب الملقب بـ"سيد القانون"، وهو من وضع نغمات القانون في الأوركسترا، إلى جانب عازف الجيتار الإسباني باكو دوليسيا.

وفي سن صغير حول "شادي" أساليب العزف على القانون، فلم يكتف بالأساليب الكلاسيكية، لكنه عزف موسيقى إسباينة وتركية وهندية وموسيقى فلامنكو وغيرها قائلا "كنت بسمع كل أنواع الموسيقي وأضبقها على القانون"، مشيرا إلى أن أكثر ما أثر فيه كانت رحلة إلى مارسيليا في فرنسا، عن طريق الأكاديمية، كانت الفرقة تعزف شرقي مع أوركسترا البحر المتوسط.

"مصر" أول ألبوم من تأليفه

في عام 2013 بدأ الجندي في تأليف ألبوم موسيقي عربي متنوع يحمل تقنيات حديثة، حتى أخرجه في عام 2016 بـ11 مقطوعة خاصة، ومعها "كافر" للأستاذ محمد عبدالوهاب للحن أغنية "مضناك"، ولكنه على القانون فقط، ويقول: الألبوم يعد أحد الأشياء التي تعبر عن حبه لمصر ولم يجد عنوانا أفضل من اسم "مصر" يوضع عليه.

كونشيرتو رفعت جرانة قفز به للدولة التشجيعية

أما عن حصوله على جائزة الدولة التشجيعية، فكان السبب هو "كونشيرتو" في القاهرة السيمفوني في مهرجان الموسيقى العربية 2016، والكونشيرتو هو نوع من الموسيقي تبرز ملامح آلة معينة ومهارات لعازفها، موضحا أن الكونشيرتو الحاصل على الجائزة ليس من السهل إنجازه في وقت قليل، وبالفعل ذاكرت النوتة في أسبوع واحد وأديتها، وحين علمت بفتح باب التقدم عام 2018 لجائزة الدولة ووجود تخصصي تقدمت بها وعملين آخرين، ولكني حصلت عنها على الجائزة.

ورغم تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات والحفلات وإجراء التصويت إلكترونيا، فإن كل ذلك لم يقف في وجه سعادته بالجائزة "كل دا معطلنيش أفرح وأحس بالتقدير من أساتذة قانون وآداب وموسيقى، وتأثرت جدا نظرا لمدى أهمية آلة القانون في روح الثقافة المصرية، وأشعر بأني قدمت شيئا مهما لاسم مصر والمستوى المصري للعزف على القانون".