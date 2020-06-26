والدة طالبة طلخا: كلمتها قبل الجريمة بساعة.. وعاوزة جوزها يموت زيها

قالت إشراق المكاوي، والدة "إيمان"، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية العلوم، والمعروفة بـ طالبة طلخا، إنها رأتها آخر مرة قبل مقتلها بيوم.

وتعرضت "إيمان" لجريمة بشعة، حيث قُتلت بتدبير من زوجها "حسين.ا"، 24 عامًا، وبمساعدة العامل لديه "أحمد.ر.ا" وشهرته "أحمد العجلاتي"، 33 عامًا، بعد قتلها واغتصب جثتها، لإلصاق تهمة الخيانة بها.

"طعمت ابنها 9 شهور وروحت الثلاثاء، ويوم الأربعاء، طلبتها وردت عليا قالتلي إنها نايمة ولما أصحى هكلمك، وبعد ساعة جالي الخبر إنها أغمى عليها، روحت لقيت الدنيا كلها عندها، وقالولي أقعدي الدكتور جايلها واكتشفت أنها ماتت".

وأضافت "المكاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر": "مش عاوزة حاجة غير إن حقها يرجع، وهو يموت زي ماهي ماتت، مكانش في أي مشاكل، كان بيحب واحدة وعاوز يتجوز تاني، وده عرفناه في الآخر، جايز كانت عارفة بالكلام ده، وعرفنا إنها واجهته وقالها لحظة طيش ومش هكلمها تاني، مكناش نعرف".

وتابعت: "اتهموا زوجها وقولنا لأ مستحيل، وكنا باعدينه من الشكوك من ناحيتنا، لأنه عمره ما اشتكى منها، ولا هي اشتكت منه".

ودأت القصة قبل أكثر من 10 أيام، بعدما عُثر على جثة سيدة تدعي "إيمان"، والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، وبها آثار خنق حول العنق، حيث أكد زوجها "حسين"، الذي يمتلك أحد محال للملابس، أنه فور عودته من عمله وجدها جثة هامدة.

إلا أن كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة التي وقعت بها الجريمة، كشفت لغز جريمة القتل، إذ أظهرت أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديًا نقابًا ونزوله بعد فترة من الوقت، وهو نفس وقت ارتكاب الجريمة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث إلى تحديد هوية هذا الشخص، ويدعي "أحمد"، والذي يعمل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

عقب إلقاء القبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة بالاتفاق مع زوجها، حيث أراد التخلص منها بحجة أنها تخونه، وبمواجهة الزوج أقر هو الآخر باتفاقه مع العامل على أن يدخل منزله ويغتصب زوجته، ثم يتصل بالزوج ليحضر ويدعي خيانتها أمام أسرته وأسرتها وجمع من أهالي القرية، ليتمكن من تشويه سمعتها وتطليقها.