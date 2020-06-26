غدا..بدء تصحيح فقه الثانوية الأزهريةو85ألف طالب يمتحنون بلاغة وجغرافيا

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، غدا عملية تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الثانوية الازهرية، في جميع المراكز علي مستوي الجمهورية ويقدر عددها بـ 18 مركز تصحيح.

حيث تبدأ عملية التصحيح بمادة الفقه ثم يليها باقي المواد، وتفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية للاطمئنان على استعداد الأزهر لعملية التصحيح، وبدأت عملية تصحيح العينات، الخميس، وتعلن نتيجة تصحيح العينات العشوائية الأحد.

وكشف وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، في بيان له، عن ترتيبات وإجراءات عمليات تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية مؤكدًا أن الأزهر يتابع التصحيح بكل دقة وسيتم منح الطالب حقه كاملًا، وهناك تواصل دائم من الإمام الأكبر للاطمئنان على سير الامتحانات لحظة بلحظة.

فيما يواصل ماراثون الثانوية الأزهرية انطلاقه، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي غدا مادة البلاغة، فيما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية مادة الجغرافيا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 - 2020، من القسم الأدبى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.