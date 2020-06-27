أبلغ عن المخالف لقرارات رفع الحظر.. طرق التقدم بالشكوى للتنمية المحلية

بعد حظر تجوال لحركة المواطنين، وغلق للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح لمدة اقتربت من 3 أشهر، أعلن مجلس الوزراء، رفع الحظر على حركة المواطنين، وإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع حظر تناول الشيشة، بدءً من اليوم السبت، ولكن بشروط وبإجراءات احترازية مُعلنة، يجب اتباعها.

كانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت مبادرة "صوتك مسموع"، لإرسال الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على فيس بوك، أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، للإبلاغ عن الحالات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وتستعرض "الوطن"، نوعية الشكاوى التي يمكن إرسالها للمبادرة، وطرق التواصل لتقديم الشكوى، كالتالي:

الشكاوى التي يمكن التقدم بها للمبادرة

- مخالفة ما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها بدء من الساعة 10 مساء، وغلق لمحلات الساعة 9 مساء، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية.

- في حالة تراكم القمامة بشكل مأسوي، والذي قد يصبح بؤرة لانتشار الأمراض والفيروسات.

- شكاوى إشغالات الطرق غير القانونية، التي قد تضر بالصالح العام.

- شكاوى مخالفات البناء، التي تضر بالصالح العام.

- التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

- يمكن التقدم بشكاوى الفساد.

طرق التقدم بشكاوى مخالفات

- يمكن التقدم بالشكاوى من خلال إرسالها على رقم "واتساب" 01150606783.

- كما يمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15330.

- ويمكن إرسال الشكاوى على الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

- أو من خلال البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.