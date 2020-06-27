رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يرفض فتح الحدود مع الولايات المتحدة

أصر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم، على ابقاء الحدود الكندية الأمريكية مغلقة لفترة طويلة، مشددا على ضرورة الانتباه إلى ولاية فلوريدا والولايات الجنوبية الأمريكية التي تفشى فيها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل كبير.

وقال فورد، في تصريحات للصحفيين: "نتحدث إلى الخبراء، ولكن لا نعلم متى الموجة الثانية للفيروس، لذا ليس الوقت الآن وقت عودة السفر عبر الحدود كما كان، لسنا مستعدين الآن، انظروا إلى فلوريدا، تكساس، أريزونا وكاليفورنيا، لا نريد أن نكون مثلهم".

وأضاف رئيس وزراء أونتاريو، "أريد أن أحمي أونتاريو من هذا التفشي الكبير. لا أعتقد أننا جاهزون الآن لإعادة فتح الحدود، أنا أحب الأمريكيين ولكن ليس عندما سيؤثر الأمر على تفشي الوباء في بلادنا".