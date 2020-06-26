ضبط تشكيل عصابي سرق 120 ألف جنيه من مقرين لجمعية أهلية بقنا

تمكنت مباحث نجع حمادي، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال الجمعيات الأهلية في نجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، بلاغا بسرقة 120 ألف جنيه من مقرين لجمعية أهلية لتمويل المشروعات الصغيرة بمدينة نجع حمادي بعد كسر باب الجمعية ثم كسر أبواب الخزن الثلاثة.

كشفت تحريات فريق البحث بإشراف العميدين أمين سند رئيس المباحث وعاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكبا الحادث كل من أحمد عبد الرحيم حمدي 32 سنة ومقيم بقرية الصياد بنجع حمادي وصديقه محمود هاني عبد العزيز 33 سنة ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.