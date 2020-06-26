وفاة رئيس قسم الطفيليات بمعهد الكبد بالمنوفية متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي اليوم الجمعة، الدكتور عبدالجواد سعد، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات الطبية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان محتجزا داخل غرفة عناية مركزة بمعهد الكبد القومي.

ونعى الدكتور توفيق عبدالمطلب، المدير التنفيذي لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الدكتور عبدالجواد سعد، مؤكدا أنه تم حجزه في المعهد منذ عدة أيام، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة.

وقال الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية "بقلوب عامرة بالإيمان ويملؤها الأسى تنعى أسرة المعهد واحد من أعمدة المعهد ومؤسسيه الأستاذ الدكتور عبدالجواد سعد إن لله وإنا إليه راجعون".