لجان تنفيذية وأمنية للمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن لجان من الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية ستمر بداء من غدا السبت على المقاهى والكافيهات والمطاعم، وكافة المنشآت الخدمية، للتأكد من تطبيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة مناشداً الجميع بالالتزام بالقرارات حفاظا عليهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية " 2342200 - 2320001 " والخط الساخن بالديوان العام 114 .

شدد المحافظ، على قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون، أو أى وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشآة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك آوي.

جاء ذلك خلال اجتماع طاريً عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير أمن المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والجهات المعنية.

وجه المحافظ بحظر إقامة جميع الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي فى مداخل المنشآت وحظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والالتزام بوضع مفارش وأدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل معقمة على موائد الطعام، ووضع ملصقات على الأرض توضح أماكن الإنتظار، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50%من الطاقة الإستيعابية، مع وضع لافتة تتضمن كافة الإرشادات والاجراءات الاحترازية عند مداخل كافة المنشآت.

كما وجه المحافظ القيادات الدينية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدور العبادة من مساجد وكنائس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتي جاء من اهمها عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بدخول الجنائز أو إقامة صلاة الجنائز أوعقد القران أو أى تجمعات داخل دور العبادة، وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلوات الجمعة، والأحد، و ضرورة ارتداء المصلين للكمامة واستعمال سجادة صلاة شخصية، مع وضع علامات التباعد بين المصلين، والالتزام بها، ومتابعة التعقيم والتطهير المستمر بعد كل صلاة، وتواجد الأمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.

شدد المحافظ علي تكثيف الحملات المرورية علي وسائل النقل العامة للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية، وعدم السماح لأي مركبة بتجاوز العدد المسموح للركاب في كل مركبة.