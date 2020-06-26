بالصور.. حملة مكبرة لتطهير مساجد وكنائس رأس البر

قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي بعمل حملة تطهير وتعقيم مكبرة لكافة دور العبادة بالمدينة حيث تم تطهير مساجد " الرحمة، ٣٣، ٥١، ٧٧، ٨٩، الاستاد بشارع ٦٣، الرحمن بشارع ١٠٣، شارع المديرية، البلدية، التقوى بمنطقة اللسان، الجربي بشارع ٧٧ و الجربي بمنطقة الجربي السياحي) بالإضافة لكنائس شارع المديرية وشارع ٨٩، وذلك تمهيدًا لإستقبال المواطنين لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق أداء الصلوات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعًا لانتقال العدوى، وغلق دور المناسبات نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة وفقًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد و بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة تدريجيًا اعتبارًا من غدًا السبت.