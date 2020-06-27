أستاذ حالات حرجة بقصر العيني: انقذنا مريضة بواسطة "تقنية الإيكمو"

قال الدكتور أكرم عبدالباري، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، ورئيس الجمعية الدوائية الإيكمو، إن الجهاز الذي تم إخضاع السيدة المصابة بكورونا عليه، وكانت تعاني من فشل تام بالجهاز التنفسي، يعمل بـ"تقنيه الإيكمو"، من خلال نظام "الأكسدة الغشائية"، وهي التقنية التي تستلزم أمهر الأطباء في التعامل معها.

وأضاف "عبدالباري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تلك تساعد في إيصال الأكسجين إلى الدم، عبر ذلك النظام في حال توقفت رئة المريض عن استقبال الأكسجين من الهواء.