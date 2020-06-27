وزير الإعلام البحريني: لا ينكر دور مصر في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد

قال محمد علي الرميحي وزير الإعلام البحريني، إن ما يربط بلاده بمصر، علاقة قوية وود واحترام متبادل، معتبرًا أنها نتاج لعلاقة بين حضارتين، لهما تاريخ مشرف ومواقف مشرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "دايما نقول إننا نحب مصر بالفطرة، ولا يخلو أي بيت عربي لمصر الفضل عليه، في التعليم والطب وغيرهما".

وتابع: "مصر كانت ومازالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي، وقدمت التضحيات بالأرواح والمال والعتاد".

وأشار، إلى أن ما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية وحملات إعلامية، تستهدف أمنها القومي، لم يكن وليد اليوم، مشيرًا إلى أن من يريد استهداف الوطن العربي، يستهدف مصر والسعودية.

وشدد، على أن الحكمة التي تحلت بها القيادة المصرية طوال السنوات الماضية، هي امتداد للسياسة المصرية، ولا يعكرها طموحات مدفوعة من متآمرين على أوطانهم العربية.

ولفت، إلى أن محاولات تهميش الثقل الأمني لمصر، عبر قنوات كالجزيرة القطرية، لم تأتِ بنتائج طوال 25 سنة، حيث ظلت مصر كما هي عمقًا استراتيجيا، وثقلًا أمنيًا عربيًا، ولا ينكر دورها في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد.