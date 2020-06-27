الناتو و"واشنطن" يبحثان سبل التصدي لموجة ثانية من كورونا

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الجمعة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها التحديات الأمنية التي نوقشت خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو الأسبوع الماضي وسبل التصدي لموجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء ذلك وفقا لما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"على موقعها الإلكتروني أثناء اجتماعهما في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية "بروكسل".

وناقش ستولتنبرج وإسبر أيضا أهمية ضمان ألا تصبح الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد أزمة أمنية، بما في ذلك دعم خطة القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال تود وولترز للاستعداد لموجة ثانية محتملة من الفيروس.

وأكد إسبر، على التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو والأمن عبر الأطلسي وأهمية العمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية.

من جانبه، شدد الأمين العام لحلف "الناتو"، على ضرورة مواصلة الاستثمار من أجل إبقاء دول الحلف موحدة وقوية.

"ستولتنبرج": قوة أوروبا والولايات المتحدة أمران مترابطان

ويتخوف الأوروبيون بشكل خاص من نوايا الولايات المتحدة سحب قواتها من ألمانيا، وأعرب ستولتنبرج عن الترحيب بقيام واشنطن بالتشاور مع الحلفاء في هذا الأمر.

واعتبر ستولتنبرج، أن قوة أوروبا والولايات المتحدة أمران مترابطان، وأن مصلحة كل طرف تتمثل في دعم قدرات الآخر.

وتطرق الجانبان، إلى التحديات التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجد على ضفتي الأطلسي، ومساهمة القوى العسكرية في دول الحلف للتصدي لها.

وحذر ستولتنبرج، من مغبة تحول الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية، منوهاً بأن التحديات التي كان يواجهها الحلفاء قبل كورونا لم تختف.

المفوضية الأوروبية تنسق مع الدول الأعضاء كيفية التعامل مع موجة ثانية رغم تراجع حدة كورونا

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تواصل التعاون مع الدول الأعضاء للتعامل مع احتمالات موجة ثانية من "كوفيد-19".

وأشارت المفوضية، إلى أن خططها وتوجيهاتها التي صدرت تباعاً حول خطط التعامل مع الوباء خاصة في مجالي السياحة والنقل ستساعد الدول الأعضاء في التصدي لاحتمالات موجة ثانية منه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أمس الجمعة.

وشدد الجهاز التنفيذي الأوروبي، على ضرورة أن تعنى الدول الأعضاء بتأمين أدوات الكشف المبكر عن الإصابة والتعقب السريع للمصابين والتأكد من أن البنى التحتية الصحية قادرة على الاستيعاب.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، أن المفوضية تركز على ضرورة ألا تؤدي إجراءات رفع الإغلاق- المعمول بها تدريجياً في الدول الأعضاء حالياً مع اقتراب الإجازات الصيفية- إلى نسف الجهود التي بذلها الأوروبيون على مدى الأشهر الماضية.

وأضاف مامير: "لكن المفوضية لا تبدو شديدة القلق، إذ تتراجع حدة الوباء بشكل عام مما يسمح للدول باتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع الإغلاق".

وأشار المتحدث باسم المفوضية، إلى أهمية التعاون الأوروبي الدولي مع كافة الباحثين وشركات الصناعات الدوائية للتوصل إلى لقاح للوباء، وقال "فقط عندما نتوصل إلى اللقاح نستطيع القول إننا في مأمن".

وقالت المفوضية، إن الوباء بدأ ينحسر في الدول الأعضاء، تحذر منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الحاد في الإصابات والوفيات في أوروبا والذي تمت ملاحظته الأسبوع الماضي.