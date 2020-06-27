بالصور.. عملية تعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيل 

نشرت وزارة الأوقاف، صور لعملية تعقيم المساجد، أمس الجمعة، من مسجد صلاح الدين بالمنيل في القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها، استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية، تتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، عارضة بعض صور عملية تعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيل، محافظة القاهرة.

واختتمت بيانها بالدعاء قائلة: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".