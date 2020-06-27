الهجرة: نحن مظلة مبادرات المصريين بالخارج وتصحيح وجهات نظرنا دوليا

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعتبر مبادرات المصريين بالخارج، التي تصب فى مصلحة الوطن، قوة ناعمة تساعد الدولة بالخارج، من أجل تصحيح وجهة نظر بقضايا إقليمية ودولية كثيرة تهم الدولة، وترعى مبادراتهم.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، تقديم هبة جلال، أن الوزارة توفر مظلة لمبادرات المصريين بالخارج، ونشرها بنطاق واسع، موضحة أن المصريين في الخارج، كثيرا ما يفتقدوا لوجود مادة إعلامية بلغات متعدده، ضد من يهاجم الدولة، حتى تم إنتاج فيديو، وترجمته لعدد من اللغات الكثيرة من أجل إيصال صوت مصر بأحقيتها في مياه نهر النيل، وبلغ عدد اللغات 7 لغات.

وأكدت أن الفيلم جاء بمشاركة من وزارتي الري والخارجية خاصة لدعم حق مصر بمياه النيل، ونشرته الوزارة الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب على المصريين بالخارج، مشاركه الفيديو وإيصال رسالة مصر للعالم بـ7 لغات، ستتنشر على التوالي علشان صوتنا تسمعه الدنيا.

وتابعت: "دورنا كمصريين نكتب، ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاج #EgyptNileRights، والمصريون بالخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".