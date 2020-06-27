طقس اليوم السبت 27-6-2020 في مصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون لطيف ليلا على كل الأنحاء، وأن يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و2.5 متر ورياح سطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، استمرارا فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المناطق الشرقية ونجران واجزاء من منطقة الرياض.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.