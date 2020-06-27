"العاملين بالبترول" تنفي عودة أصحاب الظروف الاستثنائية للعمل

قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن ما تم تداوله حول عودة العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات اللاتي ترعين أطفال أقل من سن 12 عاما في قطاع البترول، وخصم بدلاتهم ليس صحيحا.

وأضاف جبران، في تصريحات له: فيما يتعلق بعودة موظفى أصحاب الإجازات الاستثنائية، فان قرار الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يؤكد أن الوضع يستمر كما هو عليه، باستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات، والجهات الحكومية، مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل، وفى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل، والظروف تتيح ذلك، فإن كل وزير يحدد هذا وفقا لرؤيته.

وأكد رئيس النقابة، أن هذا القرار يسري على جميع الموظفين بالدولة، ومن أخل بهذه الشروط، يتقدم المتضرر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيسه، مهما كانت سلطته، وذلك من خلال من عمل محضر إثبات حالة في القسم التابع له، ومذكرة إلى النيابة الإدارية، ومذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء، ليبت في حقه فورا.

وأوضح أنه بالنسبة للإجازة الاستثنائية، فهى إجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل، بل إخطار في صورة طلب مرفق به ما يدل على توافر إحدى حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020.