حملات مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملات تعقيم وتطهير مكثفة لجميع دور العبادة بنطاق المحافظة من مساجد وكنائس، بالتزامن مع فتح أبوابها لإقامة الشعائر الدينية والصلاة، وجرى التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة البيئة والمديريات المعنية بالتنسيق مع الأوقاف والكنيسة في تلك الأعمال.

ووجهت المحافظة باستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، مع الالتزام بالقرارات الخاصة في هذا الشأن وتحديد أماكن متباعدة بين المصلين، مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار أعمال التعقيم طوال فترة فتح دورة العبادة، مؤكدا على الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعا لانتقال العدوى، وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة، بالإضافة لنشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى، وتنفيذا لتلك التوجيهات شهدت دور العبادة منذ صباح اليوم حملات تعقيم مكثفة بمشاركة كافة الجهات المعنية.