طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتي البلاغة والجغرافيا

بدأ طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة البلاغة، فيما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية، مادة الجغرافيا، ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019- 2020، من القسم الأدبي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية، بحد أقصى 12 طالبًا.

ويبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، عملية تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الثانوية الأزهرية، في جميع المراكز على مستوى الجمهورية، ويقدر عددها بـ18 مركز تصحيح. وتبدأ عملية التصحيح بمادة الفقه، ثم يليها باقي المواد؟

وتفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء، لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية؛ للاطمئنان على استعداد الأزهر لعملية التصحيح.

وبدأت عملية تصحيح العينات، الخميس الماضي، وتعلن نتيجة تصحيح العينات العشوائية غدًا الأحد.