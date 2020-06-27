توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأُسر الأكثر احتياجاً بأبو المطامير

وزعت محافظة البحيرة، اليوم، عدد 500 كرتونة مواد غذائية على الأُسر الأكثر احتياجا بقرى "زاوية صقر - أبوهيبة - العزبة الحمراء"، بمركز ومدينة أبو المطامير، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، ومؤسسة كير الدولية وشركة بيبسيكو وجمعية الوفاء وتنمية المجتمع.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها، وذلك بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأشاد المحافظ، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.