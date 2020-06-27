باحث: ما حدث في العاصمة الصينية ليس موجة ثانية لكورونا

قال الدكتور جاد رعد، الباحث في الشؤون الأسيوية، إنه من يومين تحدث أحد كبار الباحثين عن أن ما حدث في بكين ليست موجة ثانية لفيروس كورونا وأنه لم يتطور ويعود من جديد، ولكن هناك خطأ بشري حدث لذلك عاد الفيروس مرة أخرى، لافتا إلى أن الخريطة الجينية المرتبطة بالإنتشار الحادث الآن فى بكين تتشابه مع الموجودة في أوروبا وهي ليست متقدمة، وإنما هي أولية تطورت وأتت إلى الصين بنسختها الأولية.

وأضاف "رعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في البداية كان الحديث أنها وصلت عبرالسلمون ولكن لم يتم دراسة قبل ذلك، ولكن مع الوقت تبين أن سمكة السلمون غير قادرة على حمل هذا الفيروس، وتبين أنه وصل عبر المواد المستخدمة فى تعليب السلمون، وعبر منتجات بيبسي كولا وليس فقط الشراب، بل شركات غذائية أخرى تمتلكها الشركة.

وتابع، أنه حدث عملية فحص كبيرة جدا فى أيام تجاوزت فيها الفحوصات الـ 200 شخص، مما ساعد في حصر الأسباب ومعالجتها، وبدأت أعداد الإصابات تتدنى وعادت لتنحصر فى مناطق معينة.