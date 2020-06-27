إيقاف بناء مخالف بكفر الدوار.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أعمال بناء مخالف بشارع المحكمة، والتحفظ على الخلاطة المستخدمة في الأعمال وإيداعها بجراج الوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع تسليم صاحب المخالفة لقسم شرطة كفر الدوار، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العسكرية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس مدينة كفر الدوار، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الأعمال بنطاقي المدينة والمركز، حيث تم رصد أعمال بناء بالمخالفة لقرارات وزير التنمية المحلية بشأن إيقاف أعمال البناء الصادر بشأنها تراخيص لحين الرجوع للجهات المختصة.

من جانبه أكد رئيس المدينة، على استمرار الحملات الموسعة بنطاقي المركز والمدينة، للتصدي بكل حزم لجميع محاولات استغلال المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن في القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة لأي مبنى مخالف مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.