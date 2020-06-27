غرفة عمليات الأزهر: ضبط حالة غش إلكتروني.. ولا شكاوى من البلاغة

أنهي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة البلاغة، منذ قليل، وسط حالة من الهدوء التام.

وقالت مصادر بغرفة عمليات الأزهر لمتابعة الامتحانات، إن الغرفة لم تتلق أي شكاوى أو مخالفات سوى رصد طالب بأسيوط بهاتف داخل اللجنة في حالة غش إلكتروني، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019- 2020، من القسم الأدبي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

وجري توزيع الطلاب بامتحانات الثانوية الأزهرية على 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية، بحد أقصى 12 طالبًا.